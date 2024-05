‘L’ex vicepresidente colombiano Lleras fu vittima delle Farc’

agenzia

Il riconoscimento dopo oltre 20 anni dai due attentati subiti

BOGOTA, 17 MAG – Dopo aver subito due attacchi, in uno dei quali ha perso diverse dita di una mano, l’ex vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, è stato accreditato come “vittima” del conflitto armato interno dalla Giurisdizione speciale per la pace (Jep). “Sono più di 20 anni che chiedo alle autorità giudiziarie di chiarire cosa è successo in entrambe le occasioni. Mi fa piacere che la Jep mi riconosca come vittima, non perché pensi di riscuotere qualcosa come risarcimento: l’unica cosa che mi interessa sapere è la verità su quello che è successo”, ha detto l’ex capo dello Stato. Nel dicembre 2002, quando era senatore, Vargas Lleras ricevette un pacco bomba. Tre anni dopo, un’autobomba fu fatta esplodere dalle estinte Farc davanti alla sua roulotte a Bogotà, in un episodio che ferì nove persone e da cui uscì illeso.

