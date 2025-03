Li, ‘perseguire il corretto passo della globalizzazione’

agenzia

Premier cinese: 'Affrontare sfide insieme contro legge giungla'

PECHINO, 23 MAR – “Non siamo contrari alla concorrenza, ma riteniamo debba essere equa, in linea con le regole internazionali e non a somma zero”. E’ quanto ha detto il premier cinese Li Qiang che, nell’intervento di apertura a Pechino dei lavori del China development forum, ha indicato la necessità di perseguire lungo il “corretto” passo della globalizzazione. “In un contesto di instabilità e frammentazione economica, “occorre aprire di più i mercati, preservare le catene di fornitura e affrontare insieme le sfide puntando alla prosperità comune. Tornare alla legge della giungla sarebbe una regressione per l’intera umanità”, ha aggiunto Li.

