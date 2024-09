Libano, da inchiesta preliminare c’erano trappole esplosive

agenzia

Fonti sicurezza: 'Erano programmati per esplodere'

BEIRUT, 18 SET – I cercapersone appartenenti ai membri di Hezbollah che sono esplosi a centinaia in Libano ieri erano dotati di trappole esplosive e pre-programmate per esplodere: lo ha dichiarato all’Afp un funzionario della sicurezza libanese. I risultati preliminari di un’indagine condotta dalle autorità libanesi hanno dimostrato che “i dispositivi erano pre-programmati per esplodere e contenevano materiali esplosivi collocati accanto alla batteria”, ha dichiarato il funzionario, che ha richiesto l’anonimato a causa della natura sensibile del caso.

