Libano, nuovi spari di Israele nel sud

Idf, 'identificati diversi sospetti e aperto il fuoco'

ROMA, 27 NOV – L’esercito israeliano ha per la seconda volta in poche ore aperto il fuoco nel sud del Libano in direzione di civili che tentano di tornare alle loro case distrutte a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi. Lo riferisce il ministero dell’informazione, affermando che dopo gli spari di artiglieria su Kafr Kila, nel settore orientale della linea blu, i militari di Israele hanno sparato contro la località di Adaysse, nel settore centrale. L’Idf rende noto che nelle ultime ore sono stati identificati diversi sospetti nel sud del Libano ed è stato aperto il fuoco contro di loro. “L’Idf rimane nell’area e fa rispettare l’accordo di tregua”, ha dichiarato l’esercito israeliano.

