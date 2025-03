Libano, presidente Aoun ordina di rispondere a fuoco dalla Siria

agenzia

ROMA, 17 MAR – Il presidente libanese Joseph Aoun ha ordinato all’esercito di rispondere al fuoco proveniente dalla Siria dopo che una serie di scontri armati e lanci di artiglieria hanno fatto salire la tensione lungo la porosa frontiera tra i due paesi nel nord-est del Libano. “Quello che accade alle frontiere orientali e nord-orientali (del Libano) non può durare e noi non lo tolleriamo”, ha detto Aoun citato dalla presidenza libanese. “Ho dato ordine all’esercito libanese di rispondere al fuoco”. Il capo di Stato libanese ha anche istruito il ministro degli esteri, Joe Rajji, di incontrare urgentemente il suo omologo siriano a margine della conferenza internazionale di Bruxelles sulla Siria in corso in queste ore. “Bisogna risolvere la questione nel più breve tempo possibile, garantendo la sovranità dei due paesi e impedendo che la situazione degeneri”, ha aggiunto Aoun.

