Libero dopo 3 mesi Khalil, leader pro Palestina della Columbia

agenzia

Uscito da carcere con kefiah dopo decisione giudice federale Usa

WASHINGTON, 20 GIU – Mahmoud Khalil, figura di spicco delle proteste pro-palestinesi nel campus della Columbia University, è stato rilasciato da un centro di detenzione federale per immigrati in Louisiana, secondo le immagini diffuse dai canali televisivi americani. È uscito indossando una kefiah palestinese, poche ore dopo che un giudice federale aveva ordinato la sua scarcerazione dopo oltre tre mesi di detenzione. Una sconfitta per l’amministrazione Trump.

