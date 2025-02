Libero Marc Fogel, l’americano detenuto in Russia

agenzia

'Sta lasciando lo spazio aereo russo con l'inviato di Trump'

NEW YORK, 11 FEB – L’inviato speciale di Trump per la Russia e l’Ucraina “sta lasciando lo spazio aereo russo insieme a Marc Fogel, un americano che era detenuto in Russia”. Lo rende noto la Casa Bianca. “Stasera Fogel sarà sul territorio americano e riunito alla sua famiglia grazie alla leadership di Trump”, prosegue la nota. “Il presidente Trump, l’inviato speciale Steve Witkoff e i consiglieri del presidente hanno negoziato uno scambio che serve come dimostrazione di buona fede da parte dei russi e come segno che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina”, afferma la Casa Bianca sottolineando che Trump continuerà a lavorare per il rientro di tutti gli americani detenuti.

