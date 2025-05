Libia, nuove manifestazioni a Tripoli contro il premier

agenzia

Dbeibah: 'Contro la milizia di al Kikli operazione necessaria'

ROMA, 16 MAG – Decine di manifestanti, in particolare del quartiere Souq al-Juma e della città di Zawiya, realtà considerate vicine alla milizia Radaa – a cui appartiene tra gli altri il generale Almasri – manifestano in piazza dei Martiri a Tripoli (la vecchia piazza Verde del regime di Gheddafi), chiedendo il rovesciamento del governo di unità nazionale guidato da Abdel Hamid Dbeibah. Lo riportano i media libici. Il premier, nel frattempo, ha rivendicato l’operazione contro la milizia di al Kikli: “Un passo necessario per porre fine a una realtà che ha violato troppo la legge ed è stata associata a gravi violazioni dei diritti umani”.

