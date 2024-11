Libia: Orlando, Ue e Usa condividono visione comune

agenzia

'Per una Libia stabile, unita e prospera'

TUNISI, 13 NOV – “Europa e Stati Uniti condividono una visione comune per una Libia stabile, unita e prospera, dove, con l’aiuto della facilitazione della Missione di sostegno dell’Onu in Libia, il paese può superare le sue divisioni e offrire opportunità di crescita a tutti i suoi cittadini”. Lo ha scritto su X l’ambasciatore dell’Unione europea in Libia, Nicola Orlando che ha incontrato a Tunisi l’incaricato d’affari dell’ambasciata americana in Libia, Jeremy Berndt. “Ho espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti sulle questioni economiche e ho ribadito l’impegno dell’Ue a lavorare in stretto coordinamento per far progredire il processo politico”, ha scritto ancora Orlando. (ANSA)

