Libia: primo rimpatrio volontario migranti da Sebha dopo anni

agenzia

Con il sostegno dell'Oim

TUNISI, 29 MAG – Il governo libico guidato da Osama Hamad, nominato dal parlamento della Cirenaica, ha annunciato la prima operazione di rimpatrio volontario di migranti irregolari dall’aeroporto internazionale di Sebha dopo oltre 15 anni. 157 cittadini del Ciad sono stati rimpatriati su base volontaria, in coordinamento con la Direzione per la lotta all’immigrazione illegale del ministero dell’Interno e con il sostegno dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), ha riferito il ministero degli Esteri di Bengasi, secondo cui lo stesso ministro degli Esteri, Abdelhadi al Hweij, ha supervisionato di persona l’operazione. Il ministro ha ribadito la ferma opposizione del governo di Bengasi a qualsiasi tentativo di reinsediamento dei migranti in Libia o di trasformare il Paese “in un gendarme per la protezione delle frontiere europee”. Secondo quanto riferito sui social dall’Oim in Libia i ciadiani rimpatriati su base volontaria da Sebha sono 134.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA