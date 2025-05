Libia, scontri davanti alla sede del governo a Tripoli

agenzia

Tra manifestanti e forze di sicurezza

TUNISI, 16 MAG – “Continuano gli atti di violenza e vandalismo da parte dei manifestanti all’esterno del palazzo governativo di Tripoli. I manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato pietre contro il personale di sicurezza nel tentativo di assaltare l’edificio”. Così il The Libya Observer su X descrive le scene di tensione che si stanno verificando al di fuori della sede del governo di unità nazionale libico, mentre molti attivisti hanno diffuso in rete video in cui si sentono colpi di arma da fuoco utilizzati dalle forze di sicurezza per disperdere la folla di manifestanti che chiede le dimissioni del governo del premier Dbeibah.

