Libia: scontri fra milizie, chiude l’Università di Tripoli

agenzia

Esami e lezioni sospesi per combattimenti tra filo-Dbeibah

IL CAIRO, 10 AGO – A causa degli scontri fra due milizie che sostengono il governo di unità nazionale insediato a Tripoli e guidato dal premier Abdelahmid Dbeibah , l’ateneo della capitale libica ha annunciato di essere costretto a sospendere le proprie attività. “L’Università di Tripoli annuncia la sospensione di tutte le lezioni e degli esami fino a nuovo avviso a causa dei continui scontri armati nella capitale libica”, scrive su X il sito Libya Review stamattina segnalando anche la mobilitazione di “veicoli militari” in città. Nove persone sono state uccise ieri in scontri tra due gruppi armati rivali nella periferia orientale di Tripoli, secondo i servizi di emergenza. “Il bilancio delle vittime degli scontri ha raggiunto nove morti”, ha dichiarato il servizio di ambulanza e soccorso della capitale libica in un comunicato accompagnato da immagini dei suoi membri mentre recuperano corpi in diversi luoghi del sobborgo di Tajoura. La nota non specifica se tra le vittime vi siano civili. Secondo testimoni, gli scontri sono scoppiati a metà giornata e sono continuati per ore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA