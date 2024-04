L’Idf conferma, ‘l’Iran ha lanciato missili’

agenzia

'La difesa aerea è pienamente operativa ovunque necessario'

ROMA, 14 APR – L’esercito israeliano ha confermato che l’Iran ha lanciato missili come parte del suo attacco. “Poco fa l’Iran ha lanciato missili dal suo territorio verso il territorio dello Stato di Israele”, ha detto il portavoce militare israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari. “La difesa aerea è pienamente operativa e sta intercettando le minacce ovunque sia necessario, anche in questo preciso momento. In questo momento, numerosi nostri aerei sono in volo, pronti a contrastare qualsiasi minaccia”, ha aggiunto, riferisce Sky News.

