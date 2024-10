L’Idf conferma l’uccisione del capo di Hamas in Libano

agenzia

Attacco aereo sul campo di Al-bass

ROMA, 30 SET – L’esercito israeliano ha confermato l’uccisione del capo di Hamas in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin. E’ quanto si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. “Fateh Sherif Abu el-Amin, leader di Hamas in Libano e membro della leadership del movimento all’estero” è stato ucciso in un attacco alla sua casa nel campo di Al-Bass, nel sud del Libano, si legge in un comunicato di Hamas, riporta il Times of Israel. L’agenzia di stampa ufficiale libanese Ani ha riferito di un attacco aereo sul campo di Al-Bass, vicino alla città meridionale di Tiro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA