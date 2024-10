L’Idf ordina l’evacuazione di 14 villaggi nel Libano del sud

agenzia

'Spostarsi a nord del fiume Awali'

ROMA, 27 OTT – L’esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 14 villaggi nel Libano meridionale di evacuare “immediatamente” per la loro “sicurezza”. Nell’ultimo avvertimento, il portavoce arabo dell’Idf, Avichay Adraee, ha affermato che gli abitanti dei 14 villaggi dovrebbero fuggire a nord del fiume Awali: “Chiunque si trovi nei pressi di elementi, strutture o armi di Hezbollah mette in pericolo la propria vita”, ha affermato in un post su X.

