L’incendio a Los Angeles minaccia anche Malibù e Santa Monica

agenzia

Incontrollabile il rogo nell'enclave vip a ovest di Los Angeles

LOS ANGELES, 08 GEN – L’estensione dell’incendio di Pacific Palisades, che ha già bruciato 1.173 ettari nella giornata di ieri, “dovrebbe aumentare drasticamente” nella mattinata di oggi, secondo quanto dichiarato dal capitano del Los Angeles Fire Department Jacob Raabe. “A questo punto è molto difficile stabilire quanto sia grande questo incendio. Ancora stiamo cercando di portare in sicurezza tutte le persone coinvolte”, ha l’ufficiale alla Cnn. Tutta l’area è battuta da raffiche di vento che hanno raggiunto i 160 chilometri orari nella notte e che rendono difficile far volare canadair o elicotteri per spegnere le fiamme dal cielo. Il fuoco, alimentato anche dalla secchezza del terreno e della vegetazione, si espande velocemente verso le vicine Malibu e Santa Monica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA