L’incredibile blackout che ha messo in ginocchio Spagna e Portogallo: cosa sappiamo sulle cause dell’interruzione

ENERGIA

In tilt trasporti, semafori e internet: incerti i tempi di rispristino

Un mega blackout ha colpito l’intera Spagna oggi poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo, e anche in alcune zone dalla Spagna. L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza corrente l’aeroporto di Barajas. L’interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche e alla rete internet. E le autorità hanno chiesto ai cittadini di restare a casa.

Red Eletrica, la compagnia statale che gestisce l’intera rete di trasmissione dell’elettricità, ha annunciato di aver azionato i piani di emergenza e che “sta analizzando le cause” del black out “dedicando tutte le risorse per risolverlo”. Mobilitati anche governo e ministeri spagnoli anche se ancora non è stata fornita una spiegazione di quello che è successo. Anche l’Instituto Nacional de Ciberseguridad, l’istituto nazionale per la cyber sicurezza, sta valutando la situazione per capire se si sia trattato di un cyber attacco, anche se al momento non sono giunti una conclusione, si legge sul Pais.

Secondo quanto ha reso noto Renfe, la società ferroviaria nazionale, la sospensione dell’intera reta elettrica nazionale ha “fermato i treni” in tutte le stazioni, bloccando “le partenze”.

Anche in Portogallo il blackout è generalizzato, con l’aeroporto di Lisbona senza elettricità. Anche l’amministrazione portoghese finora non ha dato spiegazioni ufficiali per l’interruzione, che sta avendo effetti sulla rete di telecomunciazione.

Sull’oscuramento dell’erogazione elettrica generalizzata in Spagna l’Istituto Nazionale di Cybersicurezza (Incibe) indaga se sia stato provocato da un cyberattacco.

Blackout come quello odierno avvengono quando sulla rete elettrica ci sono forti oscillazioni di frequenza, che non rientrano cioè nello standard europeo fissato a 50 Hertz. Questa è la frequenza che assicura il regolare funzionamento di elettrodomestici e dispositivi elettronici e qualsiasi allontanamento da questo valore può generare malfunzionamenti. Sulle cause delle oscillazioni al momento sono possibili solo ipotesi, Alberto Berizzi, professore di sistemi elettrici per l’energia al Politecnico di Milano.

«Il nuovo blackout ricorda quello avvenuto in Italia nel 2003», osserva l’esperto riferendosi alla notte fra il 27 e il 28 settembre, quando un guasto in una centralina elettrica in Svizzera lasciò quasi l’intero Paese al buio. Un guasto è solo una delle cause di un blackout di grandi dimensioni, che può essere generato anche da sbalzi nei consumi di energia o da problemi relativi alla produzione di energia.

«Quando avvengono oscillazioni nella frequenza – prosegue Berizzi – è possibile che si verifichino eventi a cascata in quanto scattano meccanismi di protezione delle linee elettriche». Scattano cioè i mecccanismi predisposti allo scopo di garantire la sicurezza e la stabilità del sistema elettrico. Per esempio, secondo l’esperto non si può escludere che siano entrati in azione i meccanismi di protezione che separano la rete elettrica di Spagna e Francia meridionale da quella europea. Va inoltre considerato, osserva, che «la rete elettrica della Spagna ha una struttura particolare, con tanta produzione dall’eolico e dal fotovoltaico: entrambe queste fonti vanno bene per la decarbonizzazione, ma sono più delicate per la stabilità della rete. Per questo si sta lavorando per integrarle al massimo».

Se si escludono possibili attacchi informatici, di cui al momento non si ha evidenza, tra le cause – secondo quanto reso noto Ren la compagnia di energia elettrica portoghese – potrebbe esserci anche “un raro fenomeno atmosferico” che si sarebbe verificato in Spagna. Ren parla di una “vibrazione atmosferica indotta”, cioè delle “oscillazioni anomale sulle linee dell’alta tensione provocate da estreme variazioni di temperatura”. Quindi, affermano dalla Ren, l’interruzione di elettricità in Portogallo è stato il risultato “di un problema della rete spagnola”.