L’inviato americano Witkoff è arrivato a Mosca

Incontrerà i leader russi sulla questione Ucraina

ROMA, 06 AGO – L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steven Witkoff, è arrivato stamattina a Mosca. Lo rende noto l’agenzia di stampa russa Tass. Witkoff “è stato accolto dal rappresentante speciale del presidente russo Kirill Dmitriev” all’aeroporto di Vnukovo, afferma la Tass. L’inviato Usa incontrerà i leader russi, pochi giorni prima della scadenza dell’ultimatum data da Trump a Mosca di interrompere l’offensiva in Ucraina. Braccio destro del presidente americano per le ‘missioni di pace’, Witkoff ha già visto Vladimir Putin diverse volte ma nessuno di questi incontri ha portato il presidente russo a cambiare rotta sulla guerra con Kiev. Le relazioni tra Mosca e Washington hanno visto un improvviso picco di tensione dalla scorsa settimana, con l’invio di due sottomarini nucleari da parte di Trump in seguito a un battibecco online con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev. La scorsa settimana il leader statunitense ha concesso alla Russia 10 giorni, fino a venerdì, per interrompere l’offensiva in Ucraina, pena nuove sanzioni. Trump ha in particolare minacciato di imporre “dazi secondari” ai paesi che continuano a commerciare con Mosca, come Cina e India. “Domani abbiamo un incontro con la Russia: vedremo cosa succede, prenderemo quella decisione allora”, ha dichiarato ieri il presidente Usa.

