L’Inviato Usa Hochstein a Beirut per discutere la tregua

agenzia

Dopo sì di Beirut e Hezbollah al piano americano

ROMA, 19 NOV – L’emissario speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Amos Hochstein, è arrivato a Beirut per discutere di tregua, secondo quanto scrivono i media ufficiali libanesi. Inizialmente Hochstein aveva rinunciato a recarsi in Libano, ma la situazione è poi cambiata in serata dopo l’accettazione da parte del governo libanese e di Hezbollah di discutere la proposta americana di tregua fra Israele e Libano. Un funzionario libanese ha detto all’Afp che il governo di Beirut vede positivamente la proposta di tregua degli Stati Uniti, mentre un secondo funzionario ha detto che il Libano stava aspettando l’arrivo di Hochstein, atterrato all’aeroporto Rafik Hariri di Beirut, per “rivedere con lui alcuni punti in sospeso”. Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller ha detto ieri ai giornalisti che Washington ha condiviso delle proposte con i governi libanese e israeliano. “Entrambe le parti hanno reagito alle proposte che abbiamo avanzato”, ha detto. Miller ha detto che gli Stati Uniti stanno spingendo per la “piena attuazione” della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu, che pose fine alla guerra Israele-Hezbollah del 2006 e prevede che tutte le forze armate, eccetto l’esercito regolare libanese e le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite, si ritirino dalla zona di confine. Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha detto ieri che Israele continuerà a operare militarmente contro Hezbollah, anche se si raggiungesse un accordo di cessate il fuoco in Libano, per impedire al gruppo di ricostruirsi. Un altro funzionario libanese ha dichiarato in precedenza che l’ambasciatrice statunitense Lisa Johnson ha discusso il piano giovedì con il primo ministro Najib Mikati e con il presidente del parlamento, alleato di Hezbollah, Nabih Berri, che ha guidato gli sforzi di mediazione per conto del gruppo.

