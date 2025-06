L’Iran: «Abbattuto un F35 sionista. Guerra finirà con la distruzione di Israele». Ma Tel Aviv: «Strada spianata verso Teheran, ora tocca al resto»

la guerra

Escalation senza fine del conflitto, per ora parlano solo i missili

L’Iran ha annunciato di avere «abbattuto con successo» un caccia F-35 israeliano a Tabriz, nel nord ovest del Paese, a un centinaio di chilometri dal confine con la Turchia. Lo ha affermato Majid Farshi, direttore generale della gestione delle crisi della provincia dove si trova Tabriz (Azerbaigian orientale), riferisce Irna, aggiungendo che anche due droni da combattimento erano stati precedentemente abbattuti nella stessa zona. Secondo Farshi, oggi Israele ha preso di mira tre località nei pressi di Tabriz.

«I recenti attacchi hanno portato alla distruzione diffusa di strutture militari e militari nel cuore dell’entità sionista, a Tel Aviv e Haifa, e le prossime ore l’escalation sarà più intensa e diffusa» ha poi detto il generale di brigata Kioumars Heidari, comandante delle forze terrestri dell’esercito iraniano, citato dall’agenzia Tasnim. Secondo il generale, con gli ultimi raid l’Iran ha lanciato «una nuova ondata di attacchi con armi moderne e avanzate, e ciò che sta per arrivare sarà ancora più violento». Secondo l’agenzia russa Tass l’Iran ha colpito con un attacco missilistico il quartier generale del Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, vicino a Tel Aviv.