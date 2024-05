L’Iran approva controverso provvedimento che modifica il weekend

agenzia

Non più dal giovedì al venerdì ma dal venerdì al sabato

TEHERAN, 15 MAG – I membri del parlamento iraniano hanno approvato un disegno di legge, ritenuto controverso, che cambia le giornate del fine settimane da giovedì e venerdì a venerdì e sabato. Lo riporta l’agenzia Irna. Il disegno di legge è stato per anni contestato dai fondamentalisti in Iran, secondo i quali il provvedimento avrebbe un effetto sulla cultura iraniana perché il sabato è un giorno di vacanza per gli ebrei e non per i musulmani. Il disegno di legge si basa sui problemi relativi agli scambi commerciali e agli investimenti verso il Paese, dal momento che nei paesi stranieri le festività includono sabato e domenica mentre in Iran il fine settimana comprende il giovedì e il venerdì. Imprenditori e commercianti si sono spesso lamentati del fatto un fine settimana che include il giovedì e il venerdì li porta a perdere complessivamente quattro giorni per le loro attività commerciali. “L’Iran ha interazioni economiche con il mondo per 120 miliardi di dollari e i quattro giorni rappresentano un danno”, ha fatto sapere un gruppo di parlamentari che ha votato a favore del disegno di legge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA