L’Iran estende il divieto di portare a spasso i cani

A diverse città del Paese, citando motivi di salute pubblica

(ANSA-AFP) – TEHERAN, 08 GIU – Le autorità iraniane hanno esteso il divieto di portare a spasso i cani in pubblico a diverse città del Paese, citando motivi di salute pubblica, ordine sociale e sicurezza, secondo quanto riportato dai media nazionali. Il divieto, che richiama una direttiva della polizia del 2019 che vietava di portare a spasso i cani a Teheran, è stato esteso alla città di Ilam, nell’ovest del Paese. Almeno altre 17 città hanno introdotto divieti simili negli ultimi giorni, tra cui Isfahan al centro e Kerman a sud. Possedere e portare a spasso i cani è un argomento controverso sin dalla rivoluzione islamica del 1979 in Iran, sebbene non esista una legge che ne vieti espressamente il possesso. Molti studiosi religiosi, tuttavia, considerano accarezzare i cani o entrare in contatto con la loro saliva come “najis” o ritualmente impuro, mentre alcuni funzionari li considerano un simbolo dell’influenza culturale occidentale. Le autorità locali hanno periodicamente introdotto divieti di portare a spasso i cani negli spazi pubblici o di trasportarli in auto nell’ambito di una più ampia campagna per scoraggiarne il possesso. Molti proprietari continuano tuttavia a portare a spasso i loro cani a Teheran e altrove in Iran. (ANSA-AFP).

