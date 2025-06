L’Iran nega di aver minacciato gli ispettori e il capo dell’agenzia Aiea per l’energia atomica

Il caso

L’Iran ha dichiarato di non rappresentare una minaccia per il capo dell’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite e per i suoi ispettori, dopo che un quotidiano iraniano ha chiesto l’esecuzione del capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Rafael Grossi. «No, non c’è alcuna minaccia» contro gli ispettori o il direttore generale, ha dichiarato l’ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, Amir Saeid Iravani, in un’intervista all’emittente statunitense CBS, in risposta alle domande di un quotidiano ultraconservatore che chiedeva l’esecuzione del capo dell’agenzia come spia. L’ambasciatore ha affermato che gli ispettori in Iran erano «in condizioni di sicurezza».

