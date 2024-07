L’Iraq condanna a morte la vedova di al-Baghdadi

agenzia

Accusata di collaborazione con organizzazione estremista

ROMA, 12 LUG – La prima moglie del defunto leader dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, è stata condannata a morte da un tribunale iracheno. Lo riporta la Bbc citando la magistratura del Paese. Secondo il Consiglio giudiziario supremo, la corte penale di Karkh ha condannato la donna per “aver collaborato con un’organizzazione estremista e aver detenuto donne yazide”. Un funzionario del ministero dell’Interno l’ha identificata come Asma Mohammed, conosciuta anche come Umm Hudaifa. Il suo avvocato non ha rilasciato dichiarazioni, ma in una recente intervista alla BBC ha negato il suo coinvolgimento nelle atrocità dell’Isis o nel rapimento e nella riduzione in schiavitù delle donne yazide. Era sposata con Baghdadi mentre lui supervisionava il brutale governo del gruppo su vaste zone dell’Iraq e della vicina Siria. Nel 2019, mesi dopo la sconfitta militare del gruppo nella regione, le forze statunitensi hanno fatto irruzione nel luogo in cui Baghdadi si nascondeva nella Siria nord-occidentale con alcuni membri della sua famiglia. Baghdadi ha fatto esplodere un giubbotto esplosivo quando è stato messo all’angolo in un tunnel, uccidendo se stesso e due bambini, mentre due delle sue quattro mogli sono state uccise in una sparatoria. Umm Hudaifa non era lì perché era agli arresti in Turchia, dove viveva sotto falso nome. È stata estradata in Iraq a febbraio di quest’anno in custodia cautelare con l’accusa di reati legati al terrorismo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA