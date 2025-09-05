Lisbona, cavo rotto l’ipotesi più accreditata dell’incidente

agenzia

L'ultima ispezione poche ore prima, era stato dato l'ok

LISBONA, 05 SET – Sebbene, nella sua conferenza stampa di giovedì, il direttore nazionale della Polizia giudiziaria portoghese non abbia voluto scartare ancora alcuna ipotesi rispetto all’incidente della funicolare di Lisbona, che mercoledì ha fatto 16 morti e decine di feriti, il cedimento del cavo che teneva uniti i due vagoni è sempre l’ipotesi più forte, accreditata anche da immagini recenti trasmesse dai telegiornali portoghesi. Ora che le operazioni di pulizia del luogo dell’incidente sono iniziate, le immagini mostrano alcuni operai estrarre dai binari un cavo metallico visibilmente danneggiato. Proprio nella mattinata di mercoledì, dunque poche ore prima del disastro, un’ispezione effettuata dalla società incaricata della manutenzione aveva riportato che il cavo poteva essere utilizzato per altri 263 giorni, dichiarando l’ascensore idoneo al funzionamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA