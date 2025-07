Lisbona prevede di riconoscere lo Stato di Palestina a settembre

agenzia

Lo annuncia il premier Montenegro

LISBONA, 31 LUG – Il governo portoghese consulterà il presidente e il Parlamento in vista del riconoscimento dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite a settembre. Lo ha annunciato oggi l’ufficio del primo ministro Luis Montenegro in una dichiarazione. Il Portogallo “sta valutando la possibilità di riconoscere lo Stato palestinese, nell’ambito di una procedura che potrebbe concludersi durante la settimana di alto livello dell’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si terrà a New York il prossimo settembre”, si legge nella dichiarazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA