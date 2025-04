L’italiana Future Food Institute riceve il Costa Carras Award

agenzia

Sara Roversi: 'Pollica e Cilento patrimonio unico da tutelare'

ATENE, 09 APR – Il Future Food Institute (Ffi), fondato e guidato da Sara Roversi, ha ricevuto oggi a Delfi il prestigioso Costa Carras European Citizens Silver Award 2025, un riconoscimento che premia l’impegno dell’organizzazione nella salvaguardia del patrimonio alimentare, ambientale e sociale nella comunità di Pollica. La premiazione si è svolta nell’ambito del Delphi Economic Forum, il più importante appuntamento annuale greco dedicato al dialogo tra i protagonisti delle istituzioni, dell’economia e della cultura, in corso fino al 12 aprile. Il Ffi è la prima organizzazione italiana a ottenere questo riconoscimento. “Ricevere il premio per la salvaguardia dei patrimoni europei a rischio è un onore profondo”, ha dichiarato all’ANSA Sara Roversi. “Credo in un’Europa che protegge, custodisce e rigenera i suoi patrimoni, non solo come memoria del passato, ma come fondamenta vive del nostro futuro. Questo riconoscimento significa credere in un’Europa che valorizza la sua diversità culturale come forza comune, un’Europa che riconosce nei saperi ancestrali e nei paesaggi vissuti una bussola per affrontare le sfide globali”, ha aggiunto. Il premio, promosso da Europa Nostra e Elliniki Etairia, evidenzia il ruolo pionieristico del Future Food Institute nella trasformazione dei sistemi alimentari globali attraverso l’educazione, l’innovazione e il coinvolgimento delle comunità locali. La giuria ha elogiato in particolare il lavoro del Ffi nella tutela della pesca con la menaica nel Cilento, un esempio concreto di salvaguardia del patrimonio alimentare a rischio. “Pollica e il Cilento sono la mia scuola e custodi di un patrimonio culturale e ambientale unico che da italiani abbiamo il dovere di tutelare e condividere con le future generazioni”, ha affermato Roversi. “Per questo motivo ho voluto con me oggi a Delfi due maestri, due persone speciali a rappresentare quel territorio: il sindaco di Pollica Stefano Pisani che da anni si impegna per salvaguardare e diffondere nel modo più corretto possibile il patrimonio vivente, promuovendo ricerche scientifiche e cooperazione internazionale, e Vittorio Rambaldi pescatore che da anni si impegna per tramandare la tradizione della pesca con la menaica e che accoglie noi ed i nostri studenti quotidianamente sulla sua barca, facendo toccare con mano l’essenza del vivere Mediterraneo”, ha aggiunto.

