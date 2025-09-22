Lite tra Berlino e Duisburg su chi ha inventato il currywurst

agenzia

Dalla Renania ribattono alla capitale: 'Inventato qui nel 1936'

BERLINO, 22 SET – Il currywurst è stato per anni il simbolo della Germania e sebbene da quest’anno non sia più sul podio dei piatti serviti più spesso nelle mense tedesche resta comunque un’esperienza da provare per chi visita il paese. E oggi è nata una contesa tra Berlino e Duisburg, su quale sia la città che abbia inventato il wurstel cotto nella salsa di pomodoro speziata. La data di nascita del piatto risale al 1949 quando la berlinese Herta Heuwer preparò il primo currywurst nel quartiere di Charlottenburg. Da altre città, come Hannover o Amburgo, qualcuno faceva presente che il piatto era già presenta dal 1947 o dal 1946. Ma oggi a Duisburg il borgomastro, Soeren Link, socialdemocratico, ha personalmente affisso una targa alla Stube di Peter Hildebrand che “ha inventato nel 1936 qui a Duisburg il currywurst”. Ben tredici anni prima dei berlinesi: tesi sostenuta anche dagli autori del libro “Alles currywurst”, Gregor Lauenburger e Tim Koch. Domenica a Duisburg c’è il ballottaggio e Soeren Link, che ha raggiunto al primo turno il 46%, dovrà vedersela con il candidato di Afd Carsten Gross, fermo al 19,7%.

