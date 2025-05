Liverpool, arrestato accusato di tentato omicidio e droga

agenzia

Dopo aver investito una cinquantina di persone con l'auto

LONDRA, 27 MAG – E’ sospettato dei reati di tentativo di omicidio plurimo, uso di droga e guida pericolosa in stato di alterazione il 53enne arrestato ieri per aver investito a bordo di un’auto a Liverpool una cinquantina di persone reduce dalla celebrazione di massa della parata della vittoria per il trionfo in Premier League dei Reds. Lo ha riferito la polizia locale in una conferenza stampa di aggiornamento sugli ultimi sviluppi investigativi.

