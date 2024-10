Lo sciopero dei trasporti paralizza l’Argentina, forti disagi

agenzia

In servizio solo i bus, ma assediati da lunghe file

BUENOS AIRES, 30 OTT – L’Argentina è paralizzata da uno sciopero dei trasporti di 24 ore che interessa tutto il Paese, con gravi disagi per la popolazione. Si sono fermati treni, metropolitane, camion, navi e aerei. L’unico servizio in funzione sono gli autobus, ma trattandosi dell’unica alternativa, sono assediati da lunghe file. Intanto i sindacati, che per oggi hanno organizzato varie mobilitazioni, blocchi stradali e picchetti, avvertono che questo è solo “l’inizio di un piano di lotta” contro il governo di Javier MIlei.

