Locale di Ibiza sospende eventi dopo la morte di due britannici

agenzia

Deceduti un giocatore di hockey e un connazionale scozzese

ROMA, 22 LUG – Un locale di Ibiza, l’Ibiza Rocks Hotel, ha cancellato gli eventi musicali in programma dopo la morte di due giovani britannici a distanza di sole due settimane l’uno dall’altro. Lo riporta il Guardian. Gary Kelly, 19 anni, giocatore professionista di hockey su ghiaccio per i Dundee Stars, è morto lunedì all’Ibiza Rocks Hotel. La notizia è arrivata due settimane dopo la morte di un altro turista scozzese, Evan Thomson, 26 anni, deceduto il 7 luglio dopo una caduta in hotel. L’albergo, che è anche un locale di musica all’aperto, ha deciso di sospendere il programma di eventi programmati a causa “della gravità della situazione e per rispetto delle persone coinvolte”. Il rapper Dizzee Rascal avrebbe dovuto esibirsi questa settimana e la band drum’n’bass Rudimental avrebbe dovuto esibirsi il 30 luglio. L’hotel non ha specificato quanti eventi siano stati cancellati. La madre di Thomson ha reso omaggio al figlio in un post sui social media. “Sono profondamente addolorata nel scrivervi e dirvi che all’inizio di questa settimana mio figlio Evan ha avuto un tragico incidente mentre era in vacanza con gli amici a Ibiza ed è purtroppo deceduto”, ha scritto, aggiungendo: “Siamo tutti completamente distrutti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA