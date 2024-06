“L’offerta” di Putin per fermare la guerra, no dell’Ucraina

Lo zar rilancia

Negoziati se Kiev lascia quattro regioni e rinuncia all'ingresso nella Nato

La Russia è pronta a un cessate il fuoco e all’avvio di negoziati se le truppe ucraine si ritireranno completamente dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson e Kiev si impegnerà a non aderire alla Nato. Lo ha detto il presidente russo Putin, che per la prima volta presenta le condizioni perfermare la guerra con l’Ucraina. “La nostra è una reale proposta di pace, mentre il summit in Svizzera è un trucco”, aggiunge il capo del Cremlino. Secca la replica di Kiev: “Non ci sono nuove proposte di pace dalla Russia. Nessuna novità. È tutta una farsa. Liberatevi delle illusioni e smettetela di prendere sul serio le ‘propostè della Russia che offendono il buon senso”, scrive su X il consigliere presidenziale ucraino Podolyak. ‘Una proposta non di pace ma di aggressione”, taglia corto il numerouno della Nato Stoltenberg.—.

