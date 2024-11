Lollobrigida, ‘con Mercosur l’Ue non tutela imprenditori’

agenzia

'Noi siamo a favore di mercati aperti e regolati'

BRUXELLES, 18 NOV – “Ad oggi, nonostante siamo a favore di mercati aperti e regolati, l’Europa non è in grado di garantire la tutela dei propri imprenditori con accordi commerciali con nazioni che hanno dei costi di produzione estremamente più bassi e quindi capaci di entrare nel mercato con prezzi non sostenibili per i nostri imprenditori”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Agrifish, parlando dell’accordo commerciale tra l’Ue e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).

