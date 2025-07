Lombard, Italia e Francia allineate su dazi

agenzia

Tra Roma e Parigi 'grande convergenza.Diamo chance al negoziato'

PARIGI, 24 LUG – I governi di Francia e Italia sono ”allineati’ sulla questione dei dazi’: lo ha detto il ministro francese dell’Economia, Eric Lombard, esprimendosi in conferenza stampa a Parigi al fianco del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel quadro del Forum economico franco-italiano. Lombard ha parlato di ”convergenza molto grande” tra Roma e Parigi. ”La posizione francese sui dazi – ha precisato – è dare la sua chance al negoziato, che speriamo finisca nei prossimi giorni e se non dovesse andare a buon fine troveremo un accordo tra Stati membri per essere all’altezza della situazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA