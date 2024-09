Londra annuncia aiuti militari a Kiev per 700 milioni

agenzia

Pacchetto include missili per difesa aerea, munizioni, blindati

LONDRA, 11 SET – Il ministro degli Esteri britannico David Lammy, in visita a Kiev insieme al segretario di Stato americano Antony Blinken, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 600 milioni di sterline (oltre 700 milioni di euro). E’ prevista la consegna di centinaia di missili per la difesa aerea, decine di migliaia di proiettili di artiglieria e di veicoli blindati entro la fine dell’anno. “Accanto agli Stati Uniti, siamo impegnati a dare all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per resistere all’invasione illegale della Russia”, ha dichiarato Lammy.

