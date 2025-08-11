Londra, sosteniamo Trump ma mai fidarsi di Putin

agenzia

Portavoce di Starmer ribadisce 'sostegno Gb all'Ucraina'

LONDRA, 11 AGO – Il Regno Unito “sosterrà ovviamente il presidente (Donald) Trump e le nazioni europee mentre si entra nei negoziati” sull’Ucraina segnati dal vertice del 15 agosto in Alaska fra lo stesso Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha rimarcato oggi un portavoce del premier Keir Starmer, aggiungendo tuttavia che secondo Londra non bisogna “mai fidarsi di Putin”. Il portavoce ha poi ribadito che il Regno continuerà “ovviamente a sostenere l’Ucraina” e a lavorare con gli alleati della cosiddetta “coalizione dei volenterosi” per cercare d’imporre a Mosca “un cessate il fuoco” immediato e fornire “garanzie di sicurezza” a Kiev.

