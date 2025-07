Londra, un piccolo aereo si schianta subito dopo la partenza vicino all’aeroporto di Southend

L'incidente

Il velivolo aveva 12 posti, caduto un campo da golf

Si è schiantato subito dopo il decollo il piccolo aereo di linea caduto vicino all’aeroporto Southend di Londra, mentre ancora non c’è un bilancio delle vittime, mentre l’aeroporto, utilizzato da diverse linee Easyjet resta chiuso. Lo riportano i media britannici.Immagini diffuse sui social media mostrano un palla di fuoco e un’alta colonna di fumo levarsi dai resti del bimotore Beechcraft King Air B200 che era diretto a Lelystad, nei Paesi Bassi. Lì vicino ci sono un club di Golf e uno di Rugby. Un testimone ha raccontato di aver visto il velivolo «decollare e circa tre o quattro secondi dopo ha iniziato a inclinarsi bruscamente a sinistra, e poi, nel giro di pochi secondi, si è praticamente capovolto e si è schiantato a testa in giù al suolo».Le informazioni di tracciamento online del volo suggerivano che avesse raggiunto un’altezza massima di 54 metri sopra la quinta pista di Southend, orientato a nord-est, prima di schiantarsi.Lo stesso aeromobile aveva effettuato in mattinata altri due voli, da Atene all’aeroporto di Pola, e quindi dallo scalo croato a Southend. La voce PH-ZAZ su un sito web di voli charter commerciali suggeriva che fosse configurato come un aereo privato di lusso con otto posti.

