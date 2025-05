L’Onu accusa Israele, ‘usa la fame come arma di guerra’

agenzia

Lazzarini (Unrwa) denuncia a Bbc stop deliberato a cibo per Gaza

LONDRA, 13 MAG – L’Onu accusa Israele di usare la fame nella Striscia di Gaza palestinese come “un’arma di guerra”. A rilanciare la denuncia è il numero uno dell’Unrwa, l’agenzia che assiste profughi e civili palestinesi, intervistato in visita a Londra dalla Bbc. “Non ho più parole per descrivere la miseria e la tragedia della gente di Gaza, che da due mesi non riceve più alcun aiuto”, ha detto Lazzarini. “La fame dilaga, le persone sono allo stremo, possiamo aspettarci che dalle prossime settimane la gente muoia più per la mancanza di cibo che per i bombardamenti”, ha aggiunto, evocando uno stop “agli aiuti umanitari usato come arma di guerra”.

