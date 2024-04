L’Onu avverte, ‘la situazione ad Haiti è catastrofica’

agenzia

Appello dell'Alto Commissario per i Diritti umani Volker

PORT AU PRINCE, 28 MAR – “La situazione ad Haiti è catastrofica”: lo ha dichiarato oggi l’Alto Commissario per i Diritti umani dell’Onu, Volker Turk, rivolgendo un appello alla comunità internazionale a fare di più per ridare una speranza agli haitiani. In un video messaggio, l’alto responsabile delle Nazioni Unite ha sottolineato che “corruzione, impunità e una quasi nulla governance, aggravate da crescenti livelli di violenza delle bande, hanno eroso lo stato di diritto e portato le istituzioni statali haitiane sull’orlo del collasso”. Sottolineando poi l’azione spietata dei gruppi armati, e il loro uso indiscriminato delle violenze sessuali nei confronti di donne, bambini e vittime di sequestri, Turk ha indicato che “affrontare l’insicurezza deve essere la massima priorità per proteggere la popolazione e prevenire ulteriori sofferenze umane”. “È scioccante – ha ancora detto – che, nonostante la terribile situazione sul campo, le armi continuino ad entrare ad Haiti”, esigendo al riguardo “un’attuazione più efficace dell’embargo su tali armamenti”. L’Alto commissario ha manifestato quindi “la necessità di un urgente dispiegamento di una Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (Mmas) per aiutare la polizia nazionale a fermare la violenza”. Avvertendo tuttavia che “il solo rafforzamento della sicurezza non porterà a una soluzione duratura”, per cui sono necessarie “politiche simultanee volte al ripristino dello stato di diritto”.

