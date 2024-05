L’Onu chiede la protezione per gli operatori umanitari nel mondo

agenzia

Consiglio Sicurezza invita Stati a 'rispettarli e tutelarli'

NEW YORK, 24 MAG – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha invitato tutti gli Stati a “rispettare e proteggere” il personale umanitario nel mondo compreso quello locale, mentre decine di questi lavoratori che cercano di aiutare i civili coinvolti nei conflitti vengono uccisi e feriti ogni anno. La risoluzione e’ stata adottata con 14 voti a favore e un’astensione (la Russia) dopo mesi di negoziati. “Siamo partiti da una constatazione molto semplice ma preoccupante: l’aumento degli attacchi contro gli operatori umanitari e il personale delle Nazioni Unite non mette in pericolo solo la loro vita, ma anche il loro impegno” a favore delle popolazioni vittime dei conflitti armati, ha dichiarato l’ambasciatrice svizzera Pascale Baeriswyl, co-autrice del testo. La risoluzione non cita alcun conflitto specifico, ma il pensiero di molti membri del Cds e’ soprattutto all’offensiva israeliana a Gaza, dove almeno 193 membri del personale Onu, quasi tutti palestinesi, sono stati uccisi, la cifra più alta nella storia delle Nazioni Unite.

