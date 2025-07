L’Onu chiede un’inchiesta indipendente sulle violenze a Sweida

agenzia

L'alto Commissario per i diritti imani Turk: 'Non si ripetano'

GINEVRA, 18 LUG – L’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, ha chiesto oggi “indagini indipendenti, tempestive e trasparenti” sulle uccisioni e altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani a Sweida, città meridionale della Siria e roccaforte della comunità drusa. I responsabili devono essere chiamati a risponderne, ha affermato Turk in un comunicato pubblicato a Ginevra. “Questo spargimento di sangue e questa violenza devono cessare e la protezione di tutte le persone deve essere la massima priorità, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani”, ha aggiunto Turk. Inoltre, “è fondamentale che vengano adottate misure immediate per impedire il ripetersi di tali violenze. La vendetta non è la risposta”.

