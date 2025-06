Los Angeles, 500 marines pronti ad essere dispiegati

agenzia

La Guardia nazionale spara proiettili di gomma sui manifestanti

WASHINGTON, 08 GIU – Cinquecento marines sono pronti ad essere dispiegati a Los Angeles su indicazione del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. Lo riferisce Abc News, citando il Comando settentrionale degli Stati Uniti. Le forze speciali sono “in stato di pronto intervento” contro le proteste in corso nella metropoli della California. La Guardia nazionale sta sparando proiettili di gomma all’altezza degli occhi e delle gambe contro i manifestanti nel centro di Los Angeles. Lo ha constatato una giornalista ANSA sul posto. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha accusato Donald Trump di essere un “dittatore”. “Incitare e provocare la violenza, creare caos di massa, militarizzare le città, arrestare gli oppositori. Questi sono atti di un dittatore, non di un presidente”, ha attaccato il democratico in un post su X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA