Los Angeles, scoppiato un nuovo incendio. Allerta per 13 milioni

agenzia

Altri ordini di evacuazione nella contea di Ventura

WASHINGTON, 14 GEN – Un nuovo incendio è scoppiato nel sud della California e quasi 13 milioni di persone sono sotto allerta per i roghi con nuovi ordini di evacuazione emessi durante la notte nella contea di Ventura, a nord-ovest di Los Angeles. Lo riporta il Wall Street Journal. La ripresa di forti venti in tutta la regione ha rallentato il contenimento degli incendi che finora hanno causato la morte di 24 persone e la distruzione di migliaia di case. Si prevede che le raffiche di vento raggiungeranno velocità superiori a 70 miglia all’ora nel corso della giornata, secondo le previsioni del National Weather Service. “Non siamo ancora al sicuro – ha avvertito la numero uno dei vigili del fuoco di Los Angeles Kristin Crowley – non dobbiamo abbassare la guardia”.

