L’Ucraina decora Alain Delon per ringraziarlo del sostegno

agenzia

Assegnato all'attore francese l'ordine del merito

PARIGI, 18 APR – L’Ucraina ha deciso di assegnare l’ordine del merito all’attore francese, Alain Delon, per ringraziarlo del sostegno al Paese attaccato dalla Russia di Vladimir Putin: è quanto annunciato dall’ambasciatore ucraino in Francia, Vadym Omelchenko, intervenendo su TV5 Monde. “Dal primo giorno di guerra, Delon si è molto espresso in sostegno all’Ucraina. Per noi, è un simbolo molto importante”, spiegano all’ambasciata ucraina, ricordando che l’attore partecipò, nel 2022, a uno scambio con il presidente Zelensky oltre a leggere dei testi del poeta ucraino perseguitato dal potere russo, Taras Shevtchenko.

