Lukashenko, ‘se la Nato ci attacca useremo armi nucleari’

agenzia

Il presidente bielorusso ricorda la nuova dottrina russa

MOSCA, 27 SET – Se la Bielorussia sarà attaccata dalla Nato, risponderà immediatamente con armi nucleari, e questo porterà a una “guerra mondiale”. Lo ha affermato il presidente, Alexander Lukashenko, parlando a un incontro con studenti. Lukashenko, citato dall’agenzia Belta, ha ricordato l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin sulla revisione della dottrina nucleare di Mosca, che prevede una risposta con testate atomiche anche nel caso di una “aggressione” all’alleata Bielorussia. “Useremo le armi nucleari, loro possono rispondere, e così farà nuovamente la Russia”, ha avvertito Lukashenko. “Nemmeno l’Occidente vuole questo – ha proseguito il presidente bielorusso -. Non sono pronti a questo. Ma diciamo loro francamente che la linea rossa è il confine di Stato”. Se verrà violato “la risposta sarà immediata, ci stiamo preparando per questo”, ha concluso. Lo scorso anno Mosca ha reso noto di avere schierato armi nucleari tattiche in Bielorussia, che lo scorso giugno ha partecipato ad un’esercitazione congiunta con la Russia sul loro grado di preparazione all’impiego.

