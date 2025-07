Lula autorizzato a incontrare Kirchner agli arresti domiciliari

agenzia

Via libera della giustizia argentina prima del vertice Mercosur

RIO DE JANEIRO, 02 LUG – Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva è stato autorizzato dalla giustizia argentina a far visita all’ex capo di stato Cristina Kirchner, attualmente agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Buenos Aires dove sconta una condanna a sei anni per appropriazione indebita di fondi pubblici. Il via libera è arrivato dal giudice Jorge Gorini, responsabile dell’esecuzione della sentenza, su richiesta presentata dalla difesa della leader progressista. Lula è atteso oggi nella capitale argentina per partecipare al vertice dei capi di Stato del Mercosur. Dopo la condanna del 17 giugno, Lula aveva già contattato telefonicamente Kirchner, esprimendole la sua solidarietà. Nei giorni successivi, il Partito dei Lavoratori (Pt) – lo stesso del presidente brasiliano – aveva inviato il deputato Paulo Pimenta a una manifestazione a sostegno all’ex presidente argentina considerata dai suoi alleati vittima di una persecuzione politico-giudiziaria.

