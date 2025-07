Lula, avanti con una moneta alternativa al dollaro per l’export

agenzia

'E' complicato, ci sono problemi politici, ma serve'

RIO DE JANEIRO, 04 LUG – “La discussione sulla necessità di una nuova moneta commerciale è estremamente importante. È complicato? Lo so. Ci sono problemi politici. Ma se non troviamo una nuova formula, finiremo il XXI secolo come abbiamo iniziato il XX. E questo non sarà un bene per l’umanità”. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, intervenendo alla Conferenza annuale della Banca nazionale di Sviluppo del Brics, a Rio de Janeiro, a proposito della necessità dell’uso di una moneta alternativa al dollaro per i commerci. “Attualmente – ha rilevato inoltre Lula – il 31% dei progetti della Banca nazionale di Sviluppo è realizzato nelle valute dei Paesi membri”.

