Lula compie 79 anni, è il presidente più anziano del Brasile

Supera Temer, che aveva lasciato l'incarico a 78

BRASILIA, 27 OTT – Il presidente progressista brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, oggi compie 79 anni, diventando il capo di Stato più anziano in carica del Paese, dopo aver superato Michel Temer (Mdb; centro), che aveva lasciato l’incarico a 78 anni. Nel 2022, Lula aveva già battuto un record nazionale, come il più anziano ad assumere la carica di presidente, all’età di 77 anni. Venerdì Lula era atteso a San Paolo per sostenere gli ultimi giorni di campagna elettorale di Guilherme Boulos (Psol) per il ballottaggio nella carica di sindaco della capitale, ma le conseguenze di un incidente domestico lo hanno trattenuto a Brasilia.

