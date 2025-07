Lula crea comitato anti-dazi per rispondere a Trump

agenzia

Il governo cerca nuovi mercati e convoca gli imprenditori

BRASILIA, 14 LUG – Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ordinato la creazione di un comitato interministeriale per elaborare una strategia in risposta ai dazi del 50% sull’export brasiliano, annunciato la scorsa settimana da Donald Trump. La decisione è arrivata al termine di una riunione durata quasi quattro ore con i rappresentanti di sette ministeri. Il comitato sarà guidato dal vicepresidente e ministro dell’Industria, Geraldo Alckmin, con la partecipazione dei titolari delle Finanze, Fernando Haddad, e degli Esteri, Mauro Vieira. In cima alla lista delle priorità definite c’è la ricerca di soluzioni per trovare sbocchi alternativi all’export brasiliano, in particolare per i minerali e i prodotti dell’agribusiness. Le destinazioni privilegiate del governo sono Cina, Unione Europea e India, mercati ritenuti in grado di assorbire l’offerta colpita dai dazi Usa. Intanto Lula ha annunciato che incontrerà nei prossimi giorni gli imprenditori dei settori più colpiti dalle tariffe imposte da Washington per cercare di fare fronte comune nei negoziati e in caso di adozione di contromisure.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA