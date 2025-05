Lula, ‘il Brasile non è il cortile di casa degli Stati Uniti’

agenzia

Criticata la visione di Washington sull'America Latina

RIO DE JANEIRO, 12 MAG – “Per molto tempo in molti hanno pensato che il Brasile fosse il cortile di casa degli Stati Uniti, ma il Brasile non è un cortile, è un Paese libero e sovrano, con interessi sovrani del suo popolo”. Così il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha commentato, nel corso di una conferenza stampa a margine del viaggio in Cina e Russia, la volontà espressa da Washington di voler riprendere il controllo dei destini dell’America Latina. “Il Brasile non vuole essere migliore di nessun altro, ma non accetta di essere peggiore di nessun altro”, ha aggiunto. “Vogliamo trattare gli Stati Uniti con grande rispetto ed essere trattati con molto rispetto. Siamo un Paese molto grande, con 213 milioni di abitanti che amano il loro Paese. Per questo motivo, il Brasile non sarà il cortile di nessuno. Il Brasile sarà il cortile di casa del Brasile, un Paese libero e sovrano”, ha concluso.

